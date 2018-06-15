Ещё
«Динамо» вышло из отпуска
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Динамо» вышло из отпуска 

LiveSport.Ru 15 июня 2018
Фото: LiveSport.Ru
Футболисты московского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр, информирует пресс-служба клуба.
У «бело-голубых» запланировано два зарубежных сбора, место и время которых станет известно позже.
Известно, что на 16 июня тренерский штаб «Динамо» запланировал тренировку в Москве. В связи с тем, что на базе «Динамо» в Новогорске на время мундиаля будет квартировать национальная сборная Мексики, место тренировки еще уточняется. 17 июня динамовцы отправятся на свой первый учебно-тренировочный сбор, который продлится до 1 июля, и в рамках него у «Динамо» запланированы три контрольных матча.
После трехдневной паузы «Динамо» отправится на свой второй учебно-тренировочный сбор. На нем «бело-голубые» планируют проведение шести контрольных матчей, часть из них двумя составами. Завершится сбор 20-го июля.
#Динамо вышло из отпуска! Начинаем с медобследования! #fcdm #РФПЛ pic.twitter.com/0Yrs7zQtZq— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 июня 2018 г.
LiveSport.Ru: последние новости
Львы и достопримечательности: «Енисей» представил форму на сезон в РФПЛ Салах перед матчем с Россией тренируется в общей группе Дзюба хочет, чтобы Салах сыграл против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали26
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение