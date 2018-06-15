Португалия — Испания. Текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

В пятницу, 15 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч первого тура группы B в рамках чемпионата мира 2018 года между Португалией и Испанией. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания.