В пятницу, 15 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч первого тура группы B в рамках чемпионата мира 2018 года между Португалией и Испанией. Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания.
Матч рассудит итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки. За всю историю матчей этих команд Испания одерживала победу 17 раз из 36. Отметим, что сборная Испании уволила главного тренера Хулена Лопетеги за два дня до старта на турнире из-за того, что он достиг соглашения с мадридским «Реалом» по работе в клубе.