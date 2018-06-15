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ФК «Чемпионат» одержал победу в чемпионате Москвы и вышел в лидеры
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ФК «Чемпионат» одержал победу в чемпионате Москвы и вышел в лидеры 

Чемпионат.com 15 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
ФК «Чемпионат» одержал четвёртую победу подряд на первом в истории чемпионате России (зона Москва) в формате «6х6».
Обыграв в среду «Восточный экспресс» со счётом 4:2, «Оранжевая машина» сохранила статус единоличного лидера. Кроме того ФК «Чемпионат» является самой результативной командой турнира, забив в четырёх турах 35 мячей.
Главный соперник команды Дмитрия Сергеева — ФК «Александра» по прозвищу «Бич Кингз», которую возглавляет Михаил Лихачёв — главный тренер сборной России по пляжному футболу.
Всего в турнире принимают участие восемь команд. Согласно регламенту после однокругового группового турнира последует плей-офф, в котором определится чемпион Москвы—2018.
13 июня. Чемпионат России (зона Москва) по футболу 6х6. 4-й тур. Результаты:
ФК «Чемпионат» — «Восточный экспресс» — 4:2, ФК «Александра» — «Штурм» — 4:1, «Корсары» — ФРТК — 0:0, «Сбербанк Технологии» — «АВелле» — 3:1.
Положение команд после 4-го тура:
1. ФК «Чемпионат» — 12 очков (4 игры), 2. ФК «Александра» — 6 очков (2 игры), 3. «Штурм» — 6 очков (3 игры), 4. ФРТК — 4 очка (3 игры), 5. «Сбербанк Технологии» — 3 очка (3 игры), 6. «АВелле» — 3 очка (3 игры), 7. «Корсары» — 1 очко (4 игры), 8. «Восточный экспресс» — 0 очков (2 игры).
Статистика и результаты игр на сайте Московской федерации футбола — http://stat.mosff.ru/tournament9997/table
За подробностями турнира следите в официальной группе «ВКонтакте» чемпионата Москвы 6х6 — https://vk.com/mos6x6.
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