ФК «Чемпионат» одержал победу в чемпионате Москвы и вышел в лидеры

ФК «Чемпионат» одержал четвёртую победу подряд на первом в истории чемпионате России (зона Москва) в формате «6х6».

Обыграв в среду «Восточный экспресс» со счётом 4:2, «Оранжевая машина» сохранила статус единоличного лидера. Кроме того ФК «Чемпионат» является самой результативной командой турнира, забив в четырёх турах 35 мячей.

Всего в турнире принимают участие восемь команд. Согласно регламенту после однокругового группового турнира последует плей-офф, в котором определится чемпион Москвы—2018.

13 июня. Чемпионат России (зона Москва) по футболу 6х6. 4-й тур. Результаты:

ФК «Чемпионат» — «Восточный экспресс» — 4:2, ФК «Александра» — «Штурм» — 4:1, «Корсары» — ФРТК — 0:0, «Сбербанк Технологии» — «АВелле» — 3:1.

Положение команд после 4-го тура:

1. ФК «Чемпионат» — 12 очков (4 игры), 2. ФК «Александра» — 6 очков (2 игры), 3. «Штурм» — 6 очков (3 игры), 4. ФРТК — 4 очка (3 игры), 5. «Сбербанк Технологии» — 3 очка (3 игры), 6. «АВелле» — 3 очка (3 игры), 7. «Корсары» — 1 очко (4 игры), 8. «Восточный экспресс» — 0 очков (2 игры).

Статистика и результаты игр на сайте Московской федерации футбола — http://stat.mosff.ru/tournament9997/table

За подробностями турнира следите в официальной группе «ВКонтакте» чемпионата Москвы 6х6 — https://vk.com/mos6x6.