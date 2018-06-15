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Иванов и Горбенко не смогли выйти в плей-офф этапа Мирового тура в Бадене
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Иванов и Горбенко не смогли выйти в плей-офф этапа Мирового тура в Бадене 

Чемпионат.com 15 июня 2018
В Бадене (Австрия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Во втором туре группового этапа россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко в двух партиях проиграли представителям Бразилии Марко Гаудие и Артуро со счётом 0:2 (18:21, 21:23).
На старте соревнований россиянки уступили туркам Хассану Хусейну Мермеру и Сафе Урлу со счётом 0:2 (20:22, 18:21). Василий Иванов и Сергей Горбенко не смогли пробиться в плей-офф соревнований. Этап Мирового тура в Бадене завершится 17 июня.
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