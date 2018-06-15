Иванов и Горбенко не смогли выйти в плей-офф этапа Мирового тура в Бадене

В Бадене (Австрия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Во втором туре группового этапа россияне Василий Иванов Сергей Горбенко в двух партиях проиграли представителям Бразилии Марко Гаудие и Артуро со счётом 0:2 (18:21, 21:23). На старте соревнований россиянки уступили туркам Хассану Хусейну Мермеру и Сафе Урлу со счётом 0:2 (20:22, 18:21). Василий Иванов и Сергей Горбенко не смогли пробиться в плей-офф соревнований. Этап Мирового тура в Бадене завершится 17 июня.