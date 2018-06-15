Женская команда «Чертаново» отправится в Иваново на 1/8 финала Кубка России

Матч между женскими командами «Чертаново» и «Иваново» состоится на стадионе «Локомотив» в понедельник, 18 июня.

Игра пройдет на ивановской арене в рамках 1/8 финала Кубка России. На старте, в 1/32, команда «Иваново» выиграла у «Тагспорта» со счетом 2:0. Следующий раунд ивановские футболистки прошли без проблем: их соперник не явился на игру.

«На стадии 1/8 финала к борьбе за Кубок России подключаются клубы Высшего дивизиона, в том числе прошлогодний финалист Кубка — ЖФК «Чертаново», — отметили на сайте местной футбольной школы.

Чертановским девушкам предстоит побороться за право выхода в ¼ финала, матчи которого состоятся 6 и 29 июля.

Напомним, что женская команда сейчас принимает участие в Чемпионате России. В рамках седьмого тура первенства (последний матч первого круга) сине-белые встретились со столичным ЦСКА. Игра завершилась ничьей.

Фото: Женский футбол Чертаново

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/15/41896/