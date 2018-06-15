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Женская команда «Чертаново» отправится в Иваново на 1/8 финала Кубка России
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Женская команда «Чертаново» отправится в Иваново на 1/8 финала Кубка России 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 15 июня 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Матч между женскими командами «Чертаново» и «Иваново» состоится на стадионе «Локомотив» в понедельник, 18 июня.
Игра пройдет на ивановской арене в рамках 1/8 финала Кубка России. На старте, в 1/32, команда «Иваново» выиграла у «Тагспорта» со счетом 2:0. Следующий раунд ивановские футболистки прошли без проблем: их соперник не явился на игру.
«На стадии 1/8 финала к борьбе за Кубок России подключаются клубы Высшего дивизиона, в том числе прошлогодний финалист Кубка — ЖФК «Чертаново», — отметили на сайте местной футбольной школы.
Чертановским девушкам предстоит побороться за право выхода в ¼ финала, матчи которого состоятся 6 и 29 июля.
Напомним, что женская команда сейчас принимает участие в Чемпионате России. В рамках седьмого тура первенства (последний матч первого круга) сине-белые встретились со столичным ЦСКА. Игра завершилась ничьей.
Фото: Женский футбол Чертаново
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/15/41896/
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