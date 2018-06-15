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Мужская сборная Южной Кореи проиграла 10-й матч подряд в Лиге наций
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Мужская сборная Южной Кореи проиграла 10-й матч подряд в Лиге наций 

Чемпионат.com 15 июня 2018
Мужская сборная Южной Кореи на старте четвёртой игровой недели Лиги наций в Сеуле (Южная Корея) в четырёх партиях потерпела поражение от команды Австралии со счётом 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 21:25). Для хозяев этапа это 10-й проигрыш кряду. Австралийцы одержали третью победу.
Лига наций. Мужчины. Четвёртая игровая неделя. Группа 13. Сеул, Южная Корея. Первый тур  Южная Корея — Австралия — 1:3 (25:23, 19:25, 19:25, 21:25).
16 июля итальянцы сыграют со сборной Южной Кореи, а китайские волейболисты встретятся с командой Австралии. В финальный раунд, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Франции.
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