Главный тренер киевского «Динамо» Хацкевич заявил, что будет переживать за Россию на ЧМ-2018

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал фаворитов ЧМ-2018, а также отметил, что будет переживать за сборную России.

— Здесь фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина, — цитирует тренера «Еврорадио». — Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задачи — хотя бы выйти из группы. А там, шаг за шагом…

В первом матче на турнире сборная России обыграла команду Саудовской Аравии (5:0).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018