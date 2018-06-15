Ещё
Главный тренер киевского «Динамо» Хацкевич заявил, что будет переживать за Россию на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер киевского «Динамо» Хацкевич заявил, что будет переживать за Россию на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 15 июня 2018
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал фаворитов ЧМ-2018, а также отметил, что будет переживать за сборную России.
— Здесь фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина, — цитирует тренера «Еврорадио». — Но буду переживать и за российскую сборную. Правда, предсказать, как далеко они пройдут, не могу. На данном этапе задачи — хотя бы выйти из группы. А там, шаг за шагом…
В первом матче на турнире сборная России обыграла команду Саудовской Аравии (5:0).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
"Краснодар" с Ари и Стоцким провел первую тренировку в преддверии нового сезона Россия – Египет: трансляция (видео) Гудлевскис вернулся в рижское "Динамо"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали26
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение