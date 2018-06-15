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Темников подписал новый контракт с «Динамо»
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Темников подписал новый контракт с «Динамо» 

Спорт-Экспресс 15 июня 2018
Московское «Динамо» объявило о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Иваном Темниковым. Предыдущее соглашение футболиста с клубом истекало этим летом.
— Я рад подписать новый контракт с «Динамо» — клубом, который за эти два года стал для меня родным, — приводит официальный сайт бело-голубых слова Темникова. — Готов сражаться за место в составе, горю желанием приносить пользу команде и решать с ней вместе самые амбициозные задачи! Послезавтра начинается наш первый сбор, еду на него с большим воодушевлением!
В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел в составе бело-голубых 19 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
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