Слуцкий узнал первого соперника по чемпионату Голландии

Стал известен календарь нового сезона чемпионата Голландии, в котором «Витесс» будет играть под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

В первом туре «Витесс» примет на своем поле «Гронинген», матч запланирован на 12 августа. Против «Аякса» команда Слуцкого сыграет 2 сентября дома в 4-м туре. 3 ноября «Витессу» предстоит сыграть в гостях против действующего чемпиона ПСВ в рамках 11-го тура. Первый круг завершится для подопечных российского тренера 23 декабря выездной игрой против «Де Графсхапа».

Второй круг стартует для «Витесса» 18 января 2019 года домашним матчем с «Эксельсиором». Закончится сезон 12 мая игрой на своем поле против «Де Графсхапа».

Полностью календарь доступен на.