Заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Иваном Темниковым.
«Иван Темников — универсальный футболист, который может сыграть сразу на нескольких позициях. Не менее важно отметить, что он из тех, кто создаёт положительную атмосферу в коллективе. Иметь в составе такого игрока — хорошее подспорье для тренера. Приятно, что и сам Иван хотел остаться в «Динамо», да и клуб был заинтересован в его сохранении. Надеюсь, что Темников своей игрой принесёт «Динамо» ещё много пользы», — цитирует Широкова.