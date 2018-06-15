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Широков: «Иметь в составе такого игрока как Темников — хорошее подспорье для тренера»
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Широков: «Иметь в составе такого игрока как Темников — хорошее подспорье для тренера» 

SPORT24.ru 15 июня 2018
Заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Иваном Темниковым.
«Иван Темников — универсальный футболист, который может сыграть сразу на нескольких позициях. Не менее важно отметить, что он из тех, кто создаёт положительную атмосферу в коллективе. Иметь в составе такого игрока — хорошее подспорье для тренера. Приятно, что и сам Иван хотел остаться в «Динамо», да и клуб был заинтересован в его сохранении. Надеюсь, что Темников своей игрой принесёт «Динамо» ещё много пользы», — цитирует Широкова.
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