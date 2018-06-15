Широков: «Иметь в составе такого игрока как Темников — хорошее подспорье для тренера»

«Иван Темников — универсальный футболист, который может сыграть сразу на нескольких позициях. Не менее важно отметить, что он из тех, кто создаёт положительную атмосферу в коллективе. Иметь в составе такого игрока — хорошее подспорье для тренера. Приятно, что и сам Иван хотел остаться в «Динамо», да и клуб был заинтересован в его сохранении. Надеюсь, что Темников своей игрой принесёт «Динамо» ещё много пользы», — цитирует Широкова.