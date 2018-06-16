Игрок «Спартака» Глушаков: Роналду увидел гол Головина и решил повторить

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Португалии и Испании.

"Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это — космос, он — сильный футболист.

Думаю, матч закономерно закончился вничью. Любой команде было бы обидно проигрывать сегодня. Матч был как финал. Я не пожалел, что приехал на такую игру.

Думаю, это самый яркий матч пока и перебить его будет очень сложно", — цитирует Глушакова Sport24.

Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).