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Игрок «Спартака» Глушаков: Роналду увидел гол Головина и решил повторить
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Игрок «Спартака» Глушаков: Роналду увидел гол Головина и решил повторить 

Газета.Ru 16 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Португалии и Испании.
"Думаю, Криштиану увидел гол Головина и решил повторить такой же гол со штрафного. Понятно, что это все шутки. Это — космос, он — сильный футболист.
Думаю, матч закономерно закончился вничью. Любой команде было бы обидно проигрывать сегодня. Матч был как финал. Я не пожалел, что приехал на такую игру.
Думаю, это самый яркий матч пока и перебить его будет очень сложно", — цитирует Глушакова Sport24.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
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