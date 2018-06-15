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Нападающий «Динамо» Панченко сделал прогноз на матч ЧМ Россия — Египет
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Нападающий «Динамо» Панченко сделал прогноз на матч ЧМ Россия — Египет 

Спорт-Экспресс 15 июня 2018
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, за счет чего сборной России удалось победить Саудовскую Аравию (5:0) в матче открытия чемпионата мира, а также дал прогноз на игру с Египтом.
— Перед чемпионатом мира давление действительно было колоссальное, и от этого как раз и были неудачи, думаю, — цитирует "Московский комсомолец" Панченко. — Я тоже очень сильно переживал. Не понимал, сколько можно критиковать, настало время объединиться и поддержать команду. И вот вчера это произошло, когда вся страна с флагами поддерживала команду и радовалась победе. Наверное, именно это дало игрокам такой запредельный настрой, который был виден с первых минут. Уверен, что после победы ребята психологически раскрепостились и со спокойной душой будут готовиться к следующим матчам. Мой прогноз на игру с Египтом? 2:1. Пусть забьют, например, Головин и Дзюба.
Напомним, встреча россиян с египтянами пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.
Россия — Египет: онлайн-трансляция матча — 19 июня в 21.00. Санкт-Петербург
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