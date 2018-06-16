Седрик Суареш: хорошо, что сравняли счёт, но Португалия заслуживала большего

Защитник сборной Португалии Седрик Суареш после матча первого тура чемпионата мира-2018 со сборной Испании (3:3) выразил удовлетворение игрой команды и в то же время отметил, что португальцы могли добиться лучшего результата.

«Конечно, мы счастливы, после того как сравняли счёт в концовке матча. Мы играли на победу, но, к сожалению, завоевать 3 очка не удалось. Мы боролись до конца и могли добиться большего.

Первый гол испанцев? Пепе сказал, что было нарушение, но я пока не видел повтора. Плохо, что после этого эпизода нам забили гол, но думаю, что наша команда хорошо отреагировала на него", — сказал Суареш после матча.