«Динамо» проводит первую тренировку в сезоне

«Динамо» проводит первую тренировку в сезоне на стадионе имени Эдуарда Стрельцова . Столичный клуб вышел из отпуска 15 июня.

— Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия — поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром «Динамо» отправляется на сбор в Болгарию, — сообщается в официальном Твиттере клуба.

Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия — поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром #Динамо отправляется на #сборвБолгарии pic.twitter.com/KJCVF820Ok

— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 16 июня 2018 г.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло 8-е место в чемпионате России.