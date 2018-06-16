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«Динамо» проводит первую тренировку в сезоне
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«Динамо» проводит первую тренировку в сезоне 

Спорт-Экспресс 16 июня 2018
«Динамо» проводит первую тренировку в сезоне на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Столичный клуб вышел из отпуска 15 июня.
— Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия — поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром «Динамо» отправляется на сбор в Болгарию, — сообщается в официальном Твиттере клуба.
Бело-голубые проводят первую тренировку нового сезона. Место действия — поле номер два стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Завтра утром #Динамо отправляется на #сборвБолгарии pic.twitter.com/KJCVF820Ok
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 16 июня 2018 г.
В минувшем сезоне «Динамо» заняло 8-е место в чемпионате России.
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