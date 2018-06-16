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Сампаоли: «Аргентина играла против хорошо организованной команды»
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Сампаоли: «Аргентина играла против хорошо организованной команды» 

Евро-футбол.Ру 16 июня 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал исход матча с Исландией (1:1) в первом туре группы D.
"В первой половине встречи нам не хватало скорости. Мы обязаны быть сильными и верить в то, что способны победить любого соперника.
Нам нужно искать больше вариантов для того, чтобы доставлять проблемы защите соперника.
Это только старт мундиаля. Аргентина играла против хорошо организованной команды", — приводит слова тренера пресс-служба «альбиселесте».
Во втором туре аргентинцы сыграют с хорватами, а исландцы с нигерийцами.
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