Сампаоли: «Аргентина играла против хорошо организованной команды»

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал исход матча с Исландией (1:1) в первом туре группы D.

"В первой половине встречи нам не хватало скорости. Мы обязаны быть сильными и верить в то, что способны победить любого соперника.

Нам нужно искать больше вариантов для того, чтобы доставлять проблемы защите соперника.

Это только старт мундиаля. Аргентина играла против хорошо организованной команды", — приводит слова тренера пресс-служба «альбиселесте».

Во втором туре аргентинцы сыграют с хорватами, а исландцы с нигерийцами.