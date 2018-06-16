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Р. Сигурдссон: играя в России, я чувствовал, как будто это мой второй дом
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Р. Сигурдссон: играя в России, я чувствовал, как будто это мой второй дом 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон после матча первого тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Аргентины (1:1) поделился впечатлениями от игры в России.
«Играя в России, я чувствовал, как будто это мой второй дом. А ещё я видел много болельщиков, которые меня знают — это помогает», — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.
Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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