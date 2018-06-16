Р. Сигурдссон: играя в России, я чувствовал, как будто это мой второй дом

Защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон после матча первого тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Аргентины (1:1) поделился впечатлениями от игры в России. «Играя в России, я чувствовал, как будто это мой второй дом. А ещё я видел много болельщиков, которые меня знают — это помогает», — передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград). Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.