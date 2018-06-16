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«Балтика» подписала бывшего игрока «Зенита» Ходжаниязова
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«Балтика» подписала бывшего игрока «Зенита» Ходжаниязова 

Спорт-Экспресс 16 июня 2018
«Балтика» подписала контракт с защитником питерского «Динамо» Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на один года.
Ходжаниязов ранее играл за "Зенит", «Амкар», а также с 2015 по 2017 за датский «Орхус». В декабре 2017 он перешел в «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое выступает в ФНЛ, и провел за клуб четыре матча.
ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С ХОДЖАНИЯЗОВЫМ РЯДЫ «БАЛТИКИ» ПОПОЛНИЛ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙhttps://t.co/NvkZFkfJE0#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/YkBwTZ2ZGU
— ФК Балтика (@fcbaltika) 16 июня 2018 г.
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