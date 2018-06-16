«Балтика» подписала бывшего игрока «Зенита» Ходжаниязова

«Балтика» подписала контракт с защитником питерского «Динамо» Джамалдином Ходжаниязовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на один года.

Ходжаниязов ранее играл за "Зенит" , «Амкар», а также с 2015 по 2017 за датский «Орхус». В декабре 2017 он перешел в «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое выступает в ФНЛ, и провел за клуб четыре матча.

ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С ХОДЖАНИЯЗОВЫМ РЯДЫ «БАЛТИКИ» ПОПОЛНИЛ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙhttps://t.co/NvkZFkfJE0#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/YkBwTZ2ZGU

— ФК Балтика (@fcbaltika) 16 июня 2018 г.