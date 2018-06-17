Объявлен лучший игрок матча Хорватия — Нигерия

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал лучшим игроком встречи первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Нигерии, сообщает ТАСС

Как передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), Модрич забил второй мяч для своей команды, реализовав 11-метровый удар.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:0. "Газета.ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).