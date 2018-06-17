Ещё
Объявлен лучший игрок матча Хорватия — Нигерия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен лучший игрок матча Хорватия — Нигерия 

Газета.Ru 17 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал лучшим игроком встречи первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Нигерии, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), Модрич забил второй мяч для своей команды, реализовав 11-метровый удар.
Сборная Хорватии одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:0. "Газета.ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).
Газета.Ru: последние новости
Месси отказался отвечать на вопросы после поражения от Хорватии на ЧМ-2018 Тренер сборной Аргентины получит неустойку в случае расторжения контракта Игрок сборной Сербии назвал причины поражения от Швейцарии на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развеселившую фанатов яму заасфальтировали26
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков12
Болельщики недовольны Россией9
Дзюба хочет протаранить футболисток21
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение