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Букмекеры назвали фаворита матча Португалия — Испания
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Букмекеры назвали фаворита матча Португалия — Испания 

Vprognoze.ru 15 июня 2018
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня в 21:00 по московскому времени Португалия встретится с Испанией на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Поединок состоится в Сочи. Португалия хорошо провела отборочный этап мундиаля и вышла из группы на первом месте. Однако, в последних товарищеских матчах подопечные Фернанду Сантуша проявили себя не лучшим образом. Так, за последние четыре матча Португалия одержала всего одну победу, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. В последнем товарищеском матче португальцы обыграли сборную Алжира, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Сборная Испании, в свою очередь, уверенно преодолела отборочный этап турнира, финишировав на первом месте. (9 побед и 1 ничья). Также, команда неплохо проявила себя в товарищеских встречах. Однако, за день до старта ЧМ у сборной Испании сменился главный тренер. В отставку отправили Хулена Лопетеги за подписание контракта с «Реалом». Место главного тренера занял Фернандо Йерро. Специалисты букмекерских контор фаворитом матча называют сборную Испании, предлагая на их победу коэффициент 1.91. Шансы сборной Португалии на победу оценили коэффициентом 4.0. Котировки на ничейный исход составляют 3.25.
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