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Мужская сборная США по волейболу разгромила Сербию в Лиге наций
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Мужская сборная США по волейболу разгромила Сербию в Лиге наций 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Мужская сборная США по волейболу нанесла поражение Сербии в первом туре четвёртой недели Лиги наций. Американцы разгромили соперника со счётом 3:0.
После этой победы американцы поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы, опередив сборную России. В розыгрыше Лиги наций сборная США потерпела лишь два поражения. Американцы занимают четвёртое место, набрав 23 очка. Россияне отстают от сборной США на одно очко.
В финальную стадию Лиги наций попадут шесть лучших сборных по итогам предварительного турнира. Одну из путёвок в финал получат французы — организаторы заключительной стадии. В настоящее время именно сборная Франции возглавляет турнирную таблицу предварительного раунда.
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