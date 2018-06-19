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Артем Дзюба забил третий мяч в ворота сборной Египта
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Артем Дзюба забил третий мяч в ворота сборной Египта 

Rambler News Service 19 июня 2018
Фото: Primpress
Сборная России забила третий гол в ворота сборной Египта в ходе матча команд в рамках второго раунда группового этапа ЧМ-2018.
Ранее капитан Египта Ахмед Фатхи забил автогол, еще один забил Денис Черышев.
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