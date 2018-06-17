Карлос Санчес: Команда Саудовской Аравии — очень тяжелый соперник

— Несмотря на счет, команда Саудовской Аравии очень тяжелый соперник. Нам нужно серьезно к ним подготовиться, нельзя дать им намека на преимущество. Нам же нужно продолжать работать в том же направлении и не опускать руки. Одержав вторую победу, мы окажемся одной ногой к выходу из группы, — цитирует Санчеса агентство ТАСС

После победы на командой Египта (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая по дополнительным показателям опережает уругвайцев. Во втором туре уругвайцы 20 июня в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии, в третьем — со сборной России (25 июня, Самара).