Игрок сборной Мексики Эрнандес отметил важность победы над командой Германии

Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от победы над командой Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

"Это особенная и очень важная победа для Мексики. Но в то же время надо сохранять голову холодной. Здорово, что начали турнир успешно, но уже с понедельника будем готовиться к игре Кореей", — цитирует Эрнандеса «Матч ТВ».

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии привел к землетрясению в Мехико.