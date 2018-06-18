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Игрок сборной Мексики Эрнандес отметил важность победы над командой Германии
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Игрок сборной Мексики Эрнандес отметил важность победы над командой Германии 

Газета.Ru 18 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Мексики по футболу Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от победы над командой Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
"Это особенная и очень важная победа для Мексики. Но в то же время надо сохранять голову холодной. Здорово, что начали турнир успешно, но уже с понедельника будем готовиться к игре Кореей", — цитирует Эрнандеса «Матч ТВ».
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что гол нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота команды Германии привел к землетрясению в Мехико.
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