Видео: Салах в Грозном готовится к матчу со сборной России

Сборная Египта вместе со своей главной звездой нападающим Мохамедом Салахом в Грозном готовится к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой России.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира Египет — Уругвай (0:1) Салах остался в запасе и не вышел на поле.

Сборная России сыграет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

В первом туре российская команда оказалась сильнее сборной Саудовской Аравии (5:0).

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».