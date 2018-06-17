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Бразилия — Швейцария — 1:1 (обзор)
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Бразилия — Швейцария — 1:1 (обзор) 

Soccer News 17 июня 2018
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча второго тура Чемпионата Мира-2018 между Бразилией и Швейцарией — 1:1.
Видео: Бразилия — Швейцария — 1:1.
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