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Бразилия — Швейцария — 1:1 (обзор)
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Бразилия — Швейцария — 1:1 (обзор)
Soccer News
17 июня 2018
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Предлагаем Вашему вниманию обзор матча второго тура Чемпионата Мира-2018 между Бразилией и Швейцарией — 1:1.
Видео: Бразилия — Швейцария — 1:1.
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