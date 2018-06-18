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США переиграли Иран
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США переиграли Иран 

Спорт-Экспресс 18 июня 2018
Сборная США обыграла Иран в матче второго тура Лиги наций (3:0). Это пятая подряд победа американцев в турнире.
Хоффман-Эстейтс (США)
Лига наций
Второй тур  США — Иран — 3:0 (29:27, 25:20, 26:24)
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