США переиграли Иран

Сборная США обыграла Иран в матче второго тура Лиги наций (3:0). Это пятая подряд победа американцев в турнире.

Хоффман-Эстейтс (США)

Лига наций

Второй тур США — Иран — 3:0 (29:27, 25:20, 26:24)