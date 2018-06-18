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Очоа рассказал о слезах счастья партнера по сборной Мексики
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Очоа рассказал о слезах счастья партнера по сборной Мексики 

Газета.Ru 18 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа поделился впечатлениями от победы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии.
"У нас есть связь с людьми, и нам это нравится. Видел, как плакал Чичарито от счастья на поле. Это прекрасные моменты. Когда ребенком смотришь футбол и начинаешь в него играть, делаешь это как раз ради таких моментов", — цитирует Очоа «Матч ТВ».
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Эрнандес отметил важность победы над командой Германии.
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