Очоа рассказал о слезах счастья партнера по сборной Мексики

Вратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа поделился впечатлениями от победы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии.

"У нас есть связь с людьми, и нам это нравится. Видел, как плакал Чичарито от счастья на поле. Это прекрасные моменты. Когда ребенком смотришь футбол и начинаешь в него играть, делаешь это как раз ради таких моментов", — цитирует Очоа «Матч ТВ».

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Эрнандес отметил важность победы над командой Германии.