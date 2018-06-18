Дзюба оценил поддержку болельщиков в матче с Саудовской Аравией

Нападающий сборной России Артем Дзюба оценил поддержку болельщиков в матче открытия чемпионата мира 2018 года против команды Саудовской Аравии.

"Могут, конечно, болеть и сильнее, но все равно атмосфера была отличная. Мы очень довольны тем, как нас поддержали. Это была только первая игра. Уверен, что с каждым последующим матчем болельщики будут все громче и громче. Но вообще все было очень атмосферно: музыка, выход команд на поле, гимны. Это очень заряжало и давало эмоций", — цитирует Дзюбу газета «Известия»

В матче первого тура российские футболисты одержали разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Ранее Дзюба поделился эмоциями от забитого мяча в матче против команды Саудовской Аравии.