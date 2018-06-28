«Зенит» сыграет со «Слованом» в Австрии

Вторым соперником «Зенита» на сборе в Австрии станет «Слован» , сообщает официальный сайт клуба.

Матч пройдет 29 июня на стадионе «Штрасвальхен» и начнется в 16:00 (мск). По итогам прошлого сезона «Слован» занял второе место в чемпионате Словакии.

Сине-бело-голубые встретятся с командой из Братиславы в третий раз — два предыдущих товарищеских матча завершались победой «Зенита» (2:1) и нулевой ничьей.

Напомним, 24 июня в первом контрольном матче в межсезонье «Зенит» нанес поражение команде «Пинцгау» из Австрии (1:0). Единственный гол в матче на счету Олега Шатова

Отметим, что сбор в Австрии продлится до 29 июня.