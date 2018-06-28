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«Зенит» сыграет со «Слованом» в Австрии
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«Зенит» сыграет со «Слованом» в Австрии 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: fc-zenit.ru
Вторым соперником «Зенита» на сборе в Австрии станет «Слован», сообщает официальный сайт клуба.
Матч пройдет 29 июня на стадионе «Штрасвальхен» и начнется в 16:00 (мск). По итогам прошлого сезона «Слован» занял второе место в чемпионате Словакии.
Сине-бело-голубые встретятся с командой из Братиславы в третий раз — два предыдущих товарищеских матча завершались победой «Зенита» (2:1) и нулевой ничьей.
Напомним, 24 июня в первом контрольном матче в межсезонье «Зенит» нанес поражение команде «Пинцгау» из Австрии (1:0). Единственный гол в матче на счету Олега Шатова.
Отметим, что сбор в Австрии продлится до 29 июня.
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