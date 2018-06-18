Этап Чемпиона России по пляжному футболу пройдет в Саратове

Этап Чемпиона России по пляжному футболу пройдет в Саратове, для участия приедут команды из Бразилии, Испании, Португалии, Швейцарии и других стран, специальный не нагревающийся песок будет завезен на площадь в ближайшее время, сообщает мэрия.

В Саратове сыграют такие клубы, как: «Дельта» (Саратов), ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» — все Москва, «Новатор» и ЭЛМОНТ — оба (Московская область), «Кристалл», «Сити» — оба Санкт-Петербург, «Крылья Советов» (Самара).

Программа второго этапа ФОНБЕТ — Чемпионата России по пляжному футболу

26 июня

Официальные тренировки команд. Тренировки будут проводиться по адресу Набережная космонавтов 7А.

27 июня (6 тур)

14:00 — матч №21 Спартак — Сити15:30 — матч №22 ЭЛМОНТ — Кристалл17:00 — матч №23 ЦСКА — Локомотив18:30 — матч №24 Дельта — Крылья Советов

28 июня (7 тур)

14:00 — матч №25 Крылья Советов — ЭЛМОНТ15:30 — матч №26 Новатор — Локомотив17:00 — матч №27 Кристалл — Спартак18:30 — матч №28 Дельта — ЦСКА

29 июня (8 тур)

14:00 — матч №29 ЦСКА — Новатор15:30 — матч №30 Сити — ЭЛМОНТ17:00 — матч №31 Крылья Советов — Спартак18:30 — матч №32 Локомотив — Дельта

30 июня (9 тур)

12:00 — матч №33 ЭЛМОНТ — Новатор13:30 — матч №34 ЦСКА — Сити15:00 — матч №35 Локомотив — Крылья Советов16:30 — матч №36 Кристалл — Дельта

01 июля (10 тур)

12:00 — матч № 37 Крылья Советов — Сити13:30 — матч № 38 Новатор — Спартак15:00 — матч №39 Кристалл — ЦСКА16:30 — матч №40 ЭЛМОНТ — Дельта