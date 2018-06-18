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Мужская сборная Эстонии выиграла Евролигу
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Мужская сборная Эстонии выиграла Евролигу 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Мужская сборная Эстонии стала победителем Евролиги. В финальном матче, который состоялся в Карловых Варах (Чехия), подопечные бывшего наставника белгородского «Белогорья» Георге Крецу обыграли хозяев площадки со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).
Самым ценным игроком соревнований был признан диагональный сборной Эстонии Рене Теппан.
Сборные Эстонии, Португалии, Казахстана, Кубы, Чехии и Чили теперь сыграют в Кубке претендентов, который пройдёт с 20 по 24 июня в Лозанне. Победитель турнира поспорит за право сыграть в Лиге наций—2019, проведя два матча с худшей командой по итогам Лиги наций—2018.
В женском турнире победу одержала сборная Болгарии, победившая в финале венгерок со счётом 3:0 (25:12, 27:25, 25:14).
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