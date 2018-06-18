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Власов: три из трёх по 3:0, прилично!
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Власов: три из трёх по 3:0, прилично! 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Новичок московского «Динамо» центральный блокирующий Илья Власов оценил выступление мужской сборной России на этапе Лиги наций в Германии. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли все три матча и занимают третье место в турнирной таблице.
«Три из трёх по 3:0, прилично! Следующий уик-энд пройдёт в Италии, и он, на мой взгляд, будет самым интересным», — написал Власов в своём «инстаграме».
На этапе в Модене (Италия) российские волейболисты сыграют с командами Италии, США и Франции. В финальный раунд, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Франции.
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