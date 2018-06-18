Власов: три из трёх по 3:0, прилично!

Новичок московского «Динамо» центральный блокирующий Илья Власов оценил выступление мужской сборной России на этапе Лиги наций в Германии. Подопечные Сергея Шляпникова выиграли все три матча и занимают третье место в турнирной таблице.

«Три из трёх по 3:0, прилично! Следующий уик-энд пройдёт в Италии, и он, на мой взгляд, будет самым интересным», — написал Власов в своём «инстаграме».

На этапе в Модене (Италия) российские волейболисты сыграют с командами Италии, США и Франции. В финальный раунд, который пройдёт с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске, выйдут шесть команд, включая организатора — сборную Франции.