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Матч по пляжному волейболу среди женщин прошел в Дубне
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Матч по пляжному волейболу среди женщин прошел в Дубне 

360tv.ru 18 июня 2018
Фото: 360tv.ru
На пляже Дубны состоялся первый матч по женскому волейболу. На турнир пришли сотни болельщиков.
На площадке — москвички, дубненки, из 19 команд треть приехали из Твери. Молодые спортсменки сформировали пары и впервые пробуют себя в пляжном волейболе. Лишь некоторые уже участвовали в таких соревнованиях. Девушки знают, что перед игрой обязательно хорошо разогреться.
В пляжном волейболе запрещены прием и подача сверху, скидки пальцами и ладонью — только кулаком. Площадка — меньше, чем в обычном волейболе, команда состоит из двух человек. Для каждого существует жесткая специализация: один — в защите, второй — на блоке. От классического волейбола в зале пляжный вариант отличается существенно. Дубненский турнир особенный, он проводится только для женского пола — «В пляжке только девушки». Они же его и организовали — четверо воспитанниц волейбольной Школы олимпийского резерва, которая много лет работает в наукограде.
Источник фото: телеканал «360»
Идея турнира родилась относительно недавно и была спонтанной. У нас много играющих девушек в Дубне. Мы очень хотели сделать этот турнир. Хотим, чтобы он стал ежегодным. Женский волейбол — красиво, зрелищно, интересно. У нас очень высокий уровень, и мы хотим соревноваться с другими городами и популяризировать именно женский волейбол», — рассказала Елена Абакумова, организатор турнира по пляжному волейболу.
На эти игры не нужно покупать билетов. Зрелище — интересное, захватывающее — доступно всем. Турнир собрал на пляже институтской части города не только болельщиков, знатоков волейбола, но и множество простых жителей. Горожане прошли полюбоваться красивой картинкой: женский волейбол закономерно считается более зрелищным у любителей этого вида спорта. Девушки дольше держат мяч в воздухе, интересно наблюдать за тем, как его разыгрывают.
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