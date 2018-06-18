Экс-тренер «Динамо» рассказал, какая сборная ему понравилась на ЧМ-2018

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" рассказал, какая сборная понравилась ему после первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

"По одной игре судить трудно, но я выделю участников матча Испания — Португалия. С другой стороны, таким интересным он получился во многом из-за большого количества ошибок. При этом думаю, что существует вероятность повторной битвы этих сборных — но уже куда ближе к финалу чемпионата мира", — заявил Силкин.

В следующем матче Испания сыграет со сборной Ирана, а Португалия сразится с Марокко.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее болельщик сборной Португалии приехал на чемпионат мира — 2018 на велосипеде.