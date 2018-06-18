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Экс-тренер «Динамо» рассказал, какая сборная ему понравилась на ЧМ-2018
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Экс-тренер «Динамо» рассказал, какая сборная ему понравилась на ЧМ-2018 

Газета.Ru 18 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" рассказал, какая сборная понравилась ему после первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.
"По одной игре судить трудно, но я выделю участников матча Испания — Португалия. С другой стороны, таким интересным он получился во многом из-за большого количества ошибок. При этом думаю, что существует вероятность повторной битвы этих сборных — но уже куда ближе к финалу чемпионата мира", — заявил Силкин.
В следующем матче Испания сыграет со сборной Ирана, а Португалия сразится с Марокко.
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
Ранее болельщик сборной Португалии приехал на чемпионат мира — 2018 на велосипеде.
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