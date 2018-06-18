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Бадель: исландцы на ЧМ показали, что в матчах с аргентинцами можно добиться результата
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Бадель: исландцы на ЧМ показали, что в матчах с аргентинцами можно добиться результата 

ТАСС 18 июня 2018
РОЩИНО /Ленинградская область/, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Исландии по футболу показала, что в матче чемпионата мира против команды Аргентины возможно добиться результата. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник хорватской команды Милан Бадель.
Матч второго тура чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде. Ранее аргентинцы сыграли в Москве вничью с дебютантами турнира исландцами со счетом 1:1.
"Мы смотрели матч сборных Аргентины и Исландии, он нам показал, что против аргентинцев возможно играть. Мы общались с тренером, он нам рассказывал, как играть против Месси, поэтому готовы к этому матчу", — сказал Бадель.
"Мы готовимся к каждому матчу постепенно. У нас все соперники высокого уровня", — добавил он.
После первого тура чемпионата мира хорваты лидируют в группе D, набрав три очка. Ниже располагаются команды Аргентины и Исландии, набравшие по одному очку. Последнюю строчку занимают нигерийцы, проигравшие хорватам со счетом 0:2.
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