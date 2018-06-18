Иско: Матч против Ирана — это своего рода финал

В первом матче ЧМ-2018 испанцы сыграли вничью с командой Португалии (3:3).

«Первый матч получился неплохим, хорошо контролировали игру, но нарушение в конце матча лишило нас победы. Мы знаем, что нам нужно улучшить», — цитирует Иско пресс-служба Королевской федерации футбола Испании.

20 июня в Казани испанцы сыграют с командой Ирана.

«Нет смысла говорить о фаворитах. Это чемпионат мира, тут нужно выкладываться в каждом матче на 200 процентов. Следующая игра станет определяющей для нас. Матч против Ирана — это своего рода финал», — отметил Иско.