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Иско: Матч против Ирана — это своего рода финал
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Иско: Матч против Ирана — это своего рода финал 

Советский спорт 18 июня 2018
В первом матче ЧМ-2018 испанцы сыграли вничью с командой Португалии (3:3).
«Первый матч получился неплохим, хорошо контролировали игру, но нарушение в конце матча лишило нас победы. Мы знаем, что нам нужно улучшить», — цитирует Иско пресс-служба Королевской федерации футбола Испании.
20 июня в Казани испанцы сыграют с командой Ирана.
«Нет смысла говорить о фаворитах. Это чемпионат мира, тут нужно выкладываться в каждом матче на 200 процентов. Следующая игра станет определяющей для нас. Матч против Ирана — это своего рода финал», — отметил Иско.
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