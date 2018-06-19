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Мачей Рыбус: «Сборная Польши сама себе привезла два гола в матче с Сенегалом»
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Мачей Рыбус: «Сборная Польши сама себе привезла два гола в матче с Сенегалом» 

Спорт-Экспресс 19 июня 2018
Фото: Soccer News
Полузащитник сборной Польши Мачей Рыбус после матча против Сенегала (1:2) отметил, что команда сама виновата в поражении.
— Неожиданный результат, матч был без моментов с обеих сторон, но мы сами себе привезли два гола, — приводит «Р-Спорт» слова Рыбуса. — Не знаю даже, что говорить. Атмосфера на чемпионате мира отличная, много наших болельщиков приехало, весь стадион был польский сегодня. Жаль, что не смогли их отблагодарить, порадовать.
Очень плохо сыграли, мы умеем играть лучше. У нас есть два матча, чтобы это доказать. Следующий матч с Колумбией будет для обеих команд матчем жизни и смерти после поражений в первом туре.
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