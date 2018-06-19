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В Зеленограде проходит окружной чемпионат по городошному спорту
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В Зеленограде проходит окружной чемпионат по городошному спорту 

Савелки 19 июня 2018
Фото: Савелки
Первый тур открытого зеленоградского чемпионата по городкам стартовал 16 июня. Соревнования городошников проходят на корте парка «Ровесник» в Савелках, в них участвуют 30 жителей города. Спортсмены — мужчина и женщины, состязаются по упрощенной схеме. Участникам нужно за три тура, состоящих из 30-ти бросков каждый, выбить как можно больше городков. По результатам первого тура уже определились фавориты чемпионата.
Среди женщин лидирует Егорушкина (35 городков), Клевакина (22 городка) и Долматова (17 городков). У мужчин победителем и призерами первого тура стали: Судариков (49 городков), Волков (45 городков) и Кривенко (38 городков). Второй тур пройдет в четверг, 21 июня.
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