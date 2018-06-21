Волейбольные команды ДГУ сыграют в финале Всероссийской универсиады

Волейбольные команды ДГУ сыграют в финале Всероссийской универсиадыВолейболисты Дагестанского государственного университета сыграют на финале VI Всероссийской универсиады, который пройдет июня 28 июня — 5 июля в Белгороде.

На представительные соревнования отобралась как мужская, так и женская команды ДГУ, которые в апреле этого года выиграли Кубок СКФО памяти видного государственного деятеля Сураката Асиятилова.

В Белгороде за победу в турнире будут бороться по 16 лучших студенческих команд среди мужчин и женщин.

Напомним, что волейболисты-мужчины ДГУ являются действующими победителями студенческого чемпионата России.