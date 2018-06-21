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Волейбольные команды ДГУ сыграют в финале Всероссийской универсиады
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Волейбольные команды ДГУ сыграют в финале Всероссийской универсиады 

Mirmol.ru 21 июня 2018
Фото: Mirmol.ru
Волейбольные команды ДГУ сыграют в финале Всероссийской универсиадыВолейболисты Дагестанского государственного университета сыграют на финале VI Всероссийской универсиады, который пройдет июня 28 июня — 5 июля в Белгороде.
На представительные соревнования отобралась как мужская, так и женская команды ДГУ, которые в апреле этого года выиграли Кубок СКФО памяти видного государственного деятеля Сураката Асиятилова.
В Белгороде за победу в турнире будут бороться по 16 лучших студенческих команд среди мужчин и женщин.
Напомним, что волейболисты-мужчины ДГУ являются действующими победителями студенческого чемпионата России.
Фото: Минспорт РД
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