Лерма: довольны мундиалем в России и думаем о победах в следующих матчах

Полузащитник сборной Колумбии Джефферсон Лерма прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Японии (1:2).

«Я очень рад, что мы на чемпионате мира. Наша команда думает о победах в следующих матчах. Мы довольны мундиалем в России, здесь весело. Когда команда проигрывает, она расстраивается, но мы стараемся не унывать.

Мы многое делали сегодня, чтобы победить. Это всего лишь первый матч. Ничего страшного, что мы проиграли его. Это часть игры, часть жизни. Мы находимся в хорошем состоянии и поддерживаем друг друга. Ошибка нашего защитника не имеет большой цены для команды, потому что мы поддерживаем его.

Теперь нам нужно собраться и в следующих двух встречах показать свою игру. Мы высококвалифицированные футболисты и должны добыть 6 очков в следующих играх. Польша — хорошая команда. Они контролируют мяч, очень сильны в тактике и атлетически сильны.

Как противостоять Левандовскому, учитывая, что нам сегодня забили головой? Ничего страшного. Мы хорошие футболисты и будем стараться противостоять ему и остальным», — передаёт передаёт слова Лермы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.