Купер: россияне показали себя работоспособной командой в матче ЧМ против египтян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. / ТАСС /. Сборная России по футболу показала себя работоспособной командой в матче чемпионата мира против египтян. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер египетской сборной Эктор Купер

Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Россияне одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляют группу А, но пока не обеспечили себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близки к этому.

"Россия показала себя как работоспособная команда, футболисты много бегают, перекрывают зоны. Но я не могу выступить в роли предсказателя и дать прогноз по поводу дальнейшего выступления команды на этом турнире", — сказал Купер.

"Что касается просьбы сравнить сборные Уругвая и России, то на это просто не хватит времени", — добавил тренер.

В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.