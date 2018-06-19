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Купер: россияне показали себя работоспособной командой в матче ЧМ против египтян
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Купер: россияне показали себя работоспособной командой в матче ЧМ против египтян 

ТАСС 19 июня 2018
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу показала себя работоспособной командой в матче чемпионата мира против египтян. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер египетской сборной Эктор Купер.
Сборная России победила команду Египта со счетом 3:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Россияне одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавляют группу А, но пока не обеспечили себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близки к этому.
"Россия показала себя как работоспособная команда, футболисты много бегают, перекрывают зоны. Но я не могу выступить в роли предсказателя и дать прогноз по поводу дальнейшего выступления команды на этом турнире", — сказал Купер.
"Что касается просьбы сравнить сборные Уругвая и России, то на это просто не хватит времени", — добавил тренер.
В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на-Дону.
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