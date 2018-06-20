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Дворкович: российские футболисты принесли фантастическую радость, но расслабляться рано
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Дворкович: российские футболисты принесли фантастическую радость, но расслабляться рано 

ТАСС 20 июня 2018
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу подарила болельщикам фантастические эмоции, но самые важные матчи на турнире у команды еще впереди. Такое мнение ТАСС высказал глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
Сборная России во вторник победила команду Египта со счетом 3:1 в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Россияне набрали шесть очков и возглавляют группу А.
"Сейчас — фантастическая радость. Сыграли для болельщиков, все отдали для победы, молодцы! Но главное — не расслабиться раньше времени. Впереди самые важные матчи", — поделился впечатлениями Дворкович.
В следующем матче 25 июня сборная России сыграет с командой Уругвая в Самаре.
Турнирный расклад
Сборная России одержала вторую победу на турнире, но пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала, хотя и крайне близка к этому. В первом туре россияне со счетом 5:0 разгромили команду Саудовской Аравии. Второе место занимают уругвайцы, набравшие три балла, египтяне и саудовцы очков не набрали. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии матч второго тура группового этапа проведут в среду в Ростове-на— Дону.
Сборная России уже 20 июня может обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев, в таком случае россияне не опустятся ниже второго места в группе при любых результатах в матчах третьего тура.
Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся по итогам третьего тура. Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей-офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии. Первым показателем при равенстве очков является разница забитых и пропущенных мячей.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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