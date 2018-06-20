Жирков рассказал о противостоянии с Салахом в матче ЧМ-2018

Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта. "Был маленький сумбур в наших действиях, когда они пенальти забили, игра держала в напряжении. Играть с Мохамедом Салахом было тяжело, это звезда мирового уровня. В первом тайме он с моей стороны играл, и мне Зобнин с Игнашевичем помогали. Тренер только пару слов сказал, что нужно встречать во время приема им мяча и все", — цитирует Жиркова ТАСС В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча. Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.