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Жирков рассказал о противостоянии с Салахом в матче ЧМ-2018
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Жирков рассказал о противостоянии с Салахом в матче ЧМ-2018 

Газета.Ru 20 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России Юрий Жирков подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта.
"Был маленький сумбур в наших действиях, когда они пенальти забили, игра держала в напряжении. Играть с Мохамедом Салахом было тяжело, это звезда мирового уровня. В первом тайме он с моей стороны играл, и мне Зобнин с Игнашевичем помогали. Тренер только пару слов сказал, что нужно встречать во время приема им мяча и все", — цитирует Жиркова ТАСС.
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
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