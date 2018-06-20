Сергей Анохин: Рад, что стал современником домашнего чемпионата мира и побед сборной России

РИА «Новости». — Перед игрой было волнительно, плюс знали, что сыграет Мохамед Салах . Но я рад, что ребята смогли найти в себе силы. И игроки, и тренерский штаб сделали то, что порадовало нас всех. Мы, мало того, что выиграли, но и практически вышли из группы. Я всех поздравляю с этой исторической победой. Я очень рад, что стал современником не просто домашнего чемпионата мира, но и побед нашей сборной, приводит слова Анохина Напомним, что в первом матче на чемпионате мира российская команда разгромила Саудовскую Аравию (5:0), а во втором — обыграла Египет (3:1). Таким образом, с шестью очками сборная России возглавляет турнирную таблицу группы А. В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Уругвая (17:00 мск.).