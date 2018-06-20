Дискотека в центре Москвы. Видео

Сборная России одержала победу над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

После игры люди устроили дискотеку в центре нашей столицы.