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Дискотека в центре Москвы. Видео
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Дискотека в центре Москвы. Видео 

Чемпионат.com 20 июня 2018
Сборная России одержала победу над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.
После игры люди устроили дискотеку в центре нашей столицы.
Благодаря этой победе команда Станислава Черчесова набрала 6 очков и укрепила лидерство в группе А. Россияне официально выйдут в плей-офф чемпионата мира в случае победы Уругвая над Саудовской Аравией или ничьей в сегодняшнем матче между командами в Ростове-на-Дону. В заключительном матче группового этапа ЧМ–2018 сборной России предстоит сыграть с Уругваем (25 июня, Самара).
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