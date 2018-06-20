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Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над командой «Спартак-Нальчик»
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Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над командой «Спартак-Нальчик» 

Newsroom24 20 июня 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ФК «Олимпиец».
Как отмечается в сообщении, первый контрольный матч прошел в рамках кисловодского сбора команды.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородской команды.
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