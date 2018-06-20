Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над командой «Спартак-Нальчик»

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Олимпиец».

Как отмечается в сообщении, первый контрольный матч прошел в рамках кисловодского сбора команды.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородской команды.