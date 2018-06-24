Испанцы Эррера и Гавира выиграли этап Мирового тура в Остраве 

Испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира выиграли этап Мирового тура категории «четыре звезды» по пляжному волейболу в Остраве (Чехия). В финале Эррера и Гавира в трёх партиях обыграли польский дуэт Петр Кантор / Бартош Лосяк со счётом 2:1 (27:25, 15:21, 15:11).
Напомним, что бронзовыми призёрами чешского этапа Мирового тура стали россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов, которые в полуфинале уступили испанской паре со счётом 0:2 (19:21, 26:28).
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура категории «четыре звезды». Острава, Чехия Мужчины. Финал
П. Эррера / А. Гавира (Испания) — П. Кантор / Б. Лосяк (Польша) — 2:1 (27:25, 15:21, 15:11).