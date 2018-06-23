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Лешуков и Семёнов вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Остраве
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Лешуков и Семёнов вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Остраве 

Чемпионат.com 10 часов назад
Российские волейболисты Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды», который проходит в Остраве (Чехия). В четвертьфинале Лешуков и Семёнов в двух партиях обыграли польский дуэт Михал Брыль / Гжегож Фиялек со счётом 2:0 (21:17, 21:18).
В полуфинале российская пара сыграет с испанским дуэтом Пабло Херрера / Адриан Гавира. Матч состоится 24 июня.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Острава, Чехия 1/4 финала. Мужчины
Илья Лешуков / Константин Семёнов (Россия) — Михал Брыль / Гжегож Фиялек (Польша) — 2:0 (21:17, 21:18).
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