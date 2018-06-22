Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Во втором туре группового этапа россияне Константин Семёнов и Ильи Лешуков в двух партиях обыграли представителей Чехии Онджея Перушича и Давида Швейнера со счётом 2:0 (21:17, 21:17).

Красильников и Лямин свой второй матч в Остраве проведут позже. Они сразятся с литовцами Арнасом Румсевичусом и Лукасом Каздайлисом.

Этап Мирового тура в Остраве завершится 24 июня.