Семёнов и Лешуков вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Остраве 

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Во втором туре группового этапа россияне Константин Семёнов и Ильи Лешуков в двух партиях обыграли представителей Чехии Онджея Перушича и Давида Швейнера со счётом 2:0 (21:17, 21:17).
На старте соревнований Семёнов и Лешуков победили своих соотечественников Никиту Лямина и Вячеслава Красильникова. Константин и Илья вышли в плей-офф соревнований.
Красильников и Лямин свой второй матч в Остраве проведут позже. Они сразятся с литовцами Арнасом Румсевичусом и Лукасом Каздайлисом.
Этап Мирового тура в Остраве завершится 24 июня.