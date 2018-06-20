Ярзуткин и Сиволап вышли во второй раунд квалификации в Остраве

В Остраве (Чехия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В первом раунде квалификации российские «пляжники» Артём Ярзуткин Максим Сиволап в двух партиях обыграли представителей Чехии Марселя Мысливечека и Мартина Пихеру со счётом 2:0 (21:19, 21:18). За выход в основной раунд соревнований Ярзуткин и Сиволап поспорят с победителями противостояния Хасан Хусейин Мермер (Турция) — Тьяго/Джордж (Бразилия). Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Остраве завершится 24 июня.